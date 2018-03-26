Второй теракт в Израиле в День Катастрофы: ранены 5 израильтян

Около 7 часов утра 24 апреля у КПП "Каландия", что к северу от Иерусалима, произошел теракт. Арабка-террористка атаковала ножом военнослужащую Армии обороны Израиля, в результате чего последняя получила ранения средней степени тяжести.

Раненую охранницу КПП госпитализировали. Террориста была нейтрализована. О ее состоянии пока ничего не сообщается.

Напомним 23-24 апреля в Израиле отмечается Йом ха-Шоа (День Катастрофы). Это день скорби и памяти о евреях, погибших в годы правления нацистов.

23 апреля, за несколько часов до начала Дня Катастрофы, в Израиле также имел место теракт. Палестинский араб, вооружившись ножом, напал на людей в Тель-Авиве. В результате этого инцидента пострадали 4 человека. Террорист был задержан.

Автомобиль службы скорой помощи «Маген Давид Адом». Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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