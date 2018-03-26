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Встреча Дональда Трампа с Махмудом Аббасом намечена на 3 мая
3 мая 2017 года состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидером Палестинской автономии (ПА) Махмудом Аббасом.
Американский и палестинский лидеры обсудят различные вопросы (какие именно вопросы - пока разглашается) в Белом доме. Через несколько дней делегация из ПА вылетит в Вашингтон с целью подготовки ко встрече.
Как сообщалось ранее, Аббас получил приглашение от Трампа в начале марта. Считается, что в ходе намеченной встречи американский лидер предложит палестинскому снова сесть за стол переговоров с Израилем.
Напомним, в феврале Трамп встречал в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В ходе встречи обсуждались вопросы решения ближневосточных проблем, в том числе и палестино-израильский конфликт.
Белый дом. Фото-иллюстрация с сайта Википедии
Источник: Израильский портал
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