Встреча Дональда Трампа с Махмудом Аббасом намечена на 3 мая

3 мая 2017 года состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидером Палестинской автономии (ПА) Махмудом Аббасом.

Американский и палестинский лидеры обсудят различные вопросы (какие именно вопросы - пока разглашается) в Белом доме. Через несколько дней делегация из ПА вылетит в Вашингтон с целью подготовки ко встрече.

Как сообщалось ранее, Аббас получил приглашение от Трампа в начале марта. Считается, что в ходе намеченной встречи американский лидер предложит палестинскому снова сесть за стол переговоров с Израилем.

Напомним, в феврале Трамп встречал в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В ходе встречи обсуждались вопросы решения ближневосточных проблем, в том числе и палестино-израильский конфликт.

Белый дом. Фото-иллюстрация с сайта Википедии

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:



