19:10
«Время первых»: Евгений Миронов обещает продолжение фильма о космонавте Алексее Леонове
Российская космическая драма «Время первых», снятая режиссерами Юрием Быковым и Дмитрием Киселевым, получит продолжение. Об этом заявил один из продюсеров и главных героев фильма Евгений Миронов.
Миронов уверен, что жизнь легендарного советского космонавта Алексея Леонова настолько пропитана удивительными событиями и подвигами, что «не на один фильм хватит».
По мнению Евгения Миронова фильм «Время первых» удался. «Теперь есть мечта сделать его продолжение», — поделился актер.
Добавим, смотреть «Время первых» онлайн можно было в Сети почти сразу после премьеры картины, состоявшейся 6 апреля 2017 года. Миронов исполнил в картине роль Леонова, Константин Хабенский его командира на корабле Павла Беляева, а Владимир Ильин блестяще сыграл генкоструктора Сергея Павловича Королева. Также, в фильме задействованы и другие именитые артисты российского кино. Лента снята в формате 3D.
«Время первых». Кадр из фильма
Источник: Израильский портал
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