11:21
В Израиле выросли потребительские цены: больше всего подорожали одежда и обувь
Потребительские цены в Израиле подскочили в марте 2017 года на 0,3% после отрицательного показателя -0,2% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро.
Индекс потребительских цен в целом с начала года увеличился на 0,1%. Больше всего повышение цен отразилось на одежде и обуви (+4,9%). Также, заметно повысились цены на развлекательные и культурные мероприятия (+1%) и жилищные услуги (+0,8%).
Снижение цен зафиксировано на связь и транспорт (- 0,%).
Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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