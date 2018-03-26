В Израиле выросли потребительские цены: больше всего подорожали одежда и обувь

Потребительские цены в Израиле подскочили в марте 2017 года на 0,3% после отрицательного показателя -0,2% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро.

Индекс потребительских цен в целом с начала года увеличился на 0,1%. Больше всего повышение цен отразилось на одежде и обуви (+4,9%). Также, заметно повысились цены на развлекательные и культурные мероприятия (+1%) и жилищные услуги (+0,8%).

Снижение цен зафиксировано на связь и транспорт (- 0,%).

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:



