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» В Израиле подскочили цены на аренду квартир
09:49
В Израиле подскочили цены на аренду квартир
Повышение ставок аренды жилья зафиксировано в январе 2017 года. Месяцем ранее цены на аренду квартир в Израиле были ниже на 1,1%. Об этом информирует Центральное статистическое бюро.
Цены на покупку жилья в январе текущего года тоже выросли, но всего на 0,1% по сравнению с декабрем 2016 года.
Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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Категория: Израиль |
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www.IsraPortal.com: Новости Израиля
| Теги: цены на покупку квартиры в Израиле, цены на аренду квартиры в Израиле
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