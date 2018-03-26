В Израиле подскочили цены на аренду квартир

Повышение ставок аренды жилья зафиксировано в январе 2017 года. Месяцем ранее цены на аренду квартир в Израиле были ниже на 1,1%. Об этом информирует Центральное статистическое бюро.

Цены на покупку жилья в январе текущего года тоже выросли, но всего на 0,1% по сравнению с декабрем 2016 года.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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