В Иерусалиме нашли тело зарезанного мужчины

В одном из иерусалимских домов в квартале Армон а-Нацив обнаружили тело мужчины 60 лет с колото-резаными ранами. Убитый находился в принадлежавшей ему квартире.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Выяснением причин смерти занимается полиция.

Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:



