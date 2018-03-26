Израильский портал
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» 2017
» Апрель
» 13
» В Иерусалиме нашли тело зарезанного мужчины
23:46
В Иерусалиме нашли тело зарезанного мужчины
В одном из иерусалимских домов в квартале Армон а-Нацив обнаружили тело мужчины 60 лет с колото-резаными ранами. Убитый находился в принадлежавшей ему квартире.
Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Выяснением причин смерти занимается полиция.
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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Категория: Происшествия |
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www.IsraPortal.com: Новости Израиля
| Теги: Убитый, Иерусалим
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