Туризм в Израиле сильно страдает от террора арабов, но число туристов в Землю Обетованную увеличивается

Всемирный экономический форум определил лучшие государства для турпоездок. В данном списке Израиль на 61 позиции, что на 11 позиций лучше прошлогоднего показателя.

Эксперты ВЭФ утверждают, что главным пагубным источником, влияющим на туризм в Израиле является террор арабских соседей. При этом все остальные условия для принятия туристов на Земле Обетованной только увеличивают интерес гостей. К хорошим условиям относятся: большое количество обустроенных современных и древних турмест, развитая бизнес-сфера, наличие трех морей, отели высокого уровня и прочие экономические, исторические и природные показатели.

В десятку лидеров ВЭФа попали: Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Примечательно, что Россия со всеми ее проблемами опережает Израиль в мировом рейтинге туристической привлекательности на 2016 год на 18 позиций.

Курортный город Эйлат, Красное море. Фото-иллюстрация: www: IsraPortal. com

Источник: Израильский портал

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