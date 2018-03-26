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» Труп мужчины нашли в жилом доме в Нетании
12:14
Труп мужчины нашли в жилом доме в Нетании
Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено утром, 22 апреля, о водном из жилых строений на улице Сапир в Нетании.
Известно, что умершему около 40 лет. Причины его смерти пока не ясны. Полиция проводит расследование.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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Категория: Происшествия |
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| Теги: ЧП, Нетания
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