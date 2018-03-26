«Торгсин»: смотреть онлайн сериал о советском прошлом ринулись все домохозяйки

«Торгсин» - сериал о советском прошлом, вскруживший голову миллионам домохозяек. Лента режиссера Дмитрия Петруня стартовала на канале «Россия» 10 апреля. Каждая новая серия фильма, выходящая в телеэфире, приводит зрителей в восторг игрой их любимых актеров и красивыми съемками давно не существующего тоталитарного государства. Параллельно с эфиром телеканала, смотреть онлайн сериал «Торгсин» можно в YouTube и на многих других видеосайтах в Интернете.

Магазины Торгсин появились в СССР в январе 1931-го года и просуществовали они до января 1936 года. Торгсин означает торговлю с иностранцами за валюту, но на самом деле товары из этих магазинов могли приобретать и советские граждане, имевшие: драгоценные камни, драгметаллы, антикварные предметы, наличную валюту. Торгсины, по плану советского руководства, должны были вытрясть у граждан огромные суммы денег, которые требовались стране на строительство и поддержку мощных заводов и фабрик.

По сюжету сериала «Торгсин», в Москву из Ленинграда переезжают Лида (Александра Бортич) и Алексей (Алексей Демидов) Сокольские - брат и сестра. Девушка устраивается работать в «Торгсин», возглавляемый Виктором Серебровым (Григорий Антипенко), с которым у нее закручивается роман. Параллельно, в городе действует банда Гири (Сергей Горобченко). Бандиты ищут старинные драгоценности, частью которых является кулон Алексея и Лиды, доставшийся им по наследству. Кулон - ниточка к происхождению Лиды.

Фото: кадр из сериала «Торгсин»

Источник: Израильский портал

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