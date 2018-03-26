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Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 24 » Шашлык из баранины на мангале с решеткой
14:15

Шашлык из баранины на мангале с решеткой

Шашлык из бараниныШашлык изначально подразумевает баранину. Из баранины это блюдо получается самым вкусным и ароматным. В преддверии Дня независимости Израиля - дня, когда вся, без преувеличения, страна выезжает на природу и готовит мясо на мангалах - мы решили поделиться простым и в то же время замечательным рецептом баранины на мангале с решеткой. Данный рецепт также можно назвать рецептом баранины на гриле.

Какую часть баранины выбрать для шашлыка

Умело приготовленный шашлык из баранины получится отлично практически из любой части барашка, но безумно вкусным шашлыком по праву считается шашлык из бараньих ребер, особенно если это ребрышки ягненка, а не старого 2-3 летнего барана. Баранину для шашлыка, как и любой другой вид мяса, лучше брать свежую. 

Шашлык из баранины на мангале

Шашлык из баранины на мангале с решеткой. Рецепт

Маринад

Настоящий маринад горцев для шашлыка из баранины очень прост и понятен. Это свежемолотый черный перец, молотая крупная соль и репчатый лук, нарезанный кольцами. Ничего лишнего не нужно, баранине этого не требуется. Перечисленные ингредиенты смешиваются с бараниной и убираются в прохладное место на 12-24 часа. По истечении этого периода баранину можно отправлять на мангал.

Приготовление

Баранину следует выкладывать на мангал с решеткой, под которой тлеет уголь. Никакого огня быть не должно, только жар углей и исходящий от них дым. Обжаривать баранину можно по-разному, в зависимости от ваших предпочтений. Наиболее популярной является прожарка среднего уровня так называемая Medium (внутри розового цвета) и почти готовое мясо Medium well, Также, пользуется успехом у гурманов полностью прожаренная баранина - Well done.

Источник: Израильский портал

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Категория: Питание и диеты | Просмотров: 315 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: Шашлык из баранины, какую баранину выбрать для шашлыка, шашлык из баранины на мангале
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