Сдался подельник террориста, пытавшегося устроить теракт в пасхальную ночь

В четверг, 13 апреля, сотрудники служб безопасности "приняли" сообщника арабского террориста, который был пойман в пасхальную ночь с шоковой гранатой и ножом в районе КПП "Каландия". Второй несостоявшийся террорист сдался силам безопасности добровольно.

Напомним, арестованный в первую ночь Песаха араб рассказал сотрудникам служб безопасности, что намеревался вместе со своим подельником проникнуть в Израиль и совершить атаку на граждан еврейского государства.

КПП "Каландия". Фото-иллюстрация с сайта en.wikipedia.org

Источник: Израильский портал

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