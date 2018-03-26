Растяжка певицы МакSим шокировала ее поклонников

Российская поп-звезда МакSим (настоящее имя — Марина Амбросимова, а по матери Максимова) привела в восторг своих поклонников в Сети умением делать шпагат. Фото, выложенные певицей в интернет-блог, указывают на то, что ее растяжка позволяет выполнять как продольный, так и и поперечный шпагат.

Увидев МакSим в хорошей спортивной форме, поклонники написали ей множество лестных комментариев. В одном из них исполнительницу российских хитов даже сравнили с титулованной соотечественницей балериной Анастасией Волочковой.

Напомним, 33-летняя МакSим воспитывает дочь Александру от первого брака с звукорежиссером Алексеем Луговцовым и дочь Марию от бизнесмена Антона Петрова, с которым рассталась около двух лет назад.

МакSим. Фото со странички певицы в соцсети Instagram

Источник: Израильский портал

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