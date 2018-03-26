Радуем близких: поздравления с 1 мая в стихах

Короткие СМС-поздравления с 1 мая - международным Днем труда - уже давно стали доброй традицией миллионов людей во всем мире. Согласно статистике, поздравления с 1 мая в стихах или в прозе рассылаются в преддверии праздника трудящихся каждые 15 секунд, а непосредственно в День труда время рассылок поздравительных СМС сокращается до 5 секунд.

Как обычно, накануне 1 мая, редакция "Израильского портала" приготовила для вас несколько замечательных поздравлений в стихах, автором которых выступила наш корреспондент Лидия Давыдова.

Поздравления с 1 мая

Поздравление Деду

В первомайский светлый праздник

Деда поздравить хочу я

Славен будь мой геройский дед

Трудовых не счесть побед!

Поздравление отцу

Дай обниму тебя отец мой дорогой

Свершил ты подвиг трудовой

В честь праздника весны и мая

Тебя отец мой поздравляю

Поздравление матери

На благо Родине своей

Ты много лет работала, трудилась

Хочу чтоб в День весны и Первомая

Ты вся улыбкой радости светилась

Поздравление другу

С тобой мы дружим много лет

Мы званием рабочего гордимся

И с поздравленьем в Первомай

Хочу к тебе я обратиться

Поздравление брату

В мозолях руки у тебя

Мой старший брат - трудяга честный

И в первомайский день чудесный

Тобой гордится вся семья

Поздравления с 1 мая для всех

Светлый, трудный путь прошел народ

Все тяготы делил он со страной

И в День труда, и в День весны

Он не сошел с передовой

Сегодня праздник Первомая

Людям все земли желаю

Счастья, радости, тепла

Благополучия в трудах

Труд он всегда основа всех основ

И в светлый праздник мира и труда

Успешен и здоров будь мой народ

Без войн и жертв живи всегда

Источник: "Израильский портал"

Источник: Израильский портал

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