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Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 30 » Радуем близких: поздравления с 1 мая в стихах
08:26

Радуем близких: поздравления с 1 мая в стихах

Поздравления с 1 маяКороткие СМС-поздравления с 1 мая - международным Днем труда - уже давно стали доброй традицией миллионов людей во всем мире. Согласно статистике, поздравления с 1 мая в стихах или в прозе рассылаются в преддверии праздника трудящихся каждые 15 секунд, а непосредственно в День труда время рассылок поздравительных СМС сокращается до 5 секунд.

Как обычно, накануне 1 мая, редакция "Израильского портала" приготовила для вас несколько замечательных поздравлений в стихах, автором которых выступила наш корреспондент Лидия Давыдова.

Поздравления с 1 мая

Поздравление Деду

В первомайский светлый праздник
Деда поздравить хочу я
Славен будь мой геройский дед
Трудовых не счесть побед!

Поздравление отцу

Дай обниму тебя отец мой дорогой
Свершил ты подвиг трудовой
В честь праздника весны и мая
Тебя отец мой поздравляю

Поздравление матери

На благо Родине своей
Ты много лет работала, трудилась
Хочу чтоб в День весны и Первомая
Ты вся улыбкой радости светилась

Поздравление другу

С тобой мы дружим много лет
Мы званием рабочего гордимся
И с поздравленьем в Первомай
Хочу к тебе я обратиться

Поздравление брату

В мозолях руки у тебя 
Мой старший брат - трудяга честный
И в первомайский день чудесный
Тобой гордится вся семья

Поздравления с 1 мая для всех

Светлый, трудный путь прошел народ
Все тяготы делил он со страной
И в День труда, и в День весны
Он не сошел с передовой

Сегодня праздник Первомая
Людям все земли желаю
Счастья, радости, тепла
Благополучия в трудах

Труд он всегда основа всех основ
И в светлый праздник мира и труда
Успешен и здоров будь мой народ
Без войн и жертв живи всегда

Источник: "Израильский портал"

Источник: Израильский портал

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Категория: Общество | Просмотров: 562 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: СМС поздравления с 1 мая, Поздравления с 1 мая, Короткие поздравления с 1 мая
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