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Радуем близких: поздравления с 1 мая в стихах
Короткие СМС-поздравления с 1 мая - международным Днем труда - уже давно стали доброй традицией миллионов людей во всем мире. Согласно статистике, поздравления с 1 мая в стихах или в прозе рассылаются в преддверии праздника трудящихся каждые 15 секунд, а непосредственно в День труда время рассылок поздравительных СМС сокращается до 5 секунд.
Как обычно, накануне 1 мая, редакция "Израильского портала" приготовила для вас несколько замечательных поздравлений в стихах, автором которых выступила наш корреспондент Лидия Давыдова.
Поздравления с 1 мая
Поздравление Деду
В первомайский светлый праздник
Поздравление отцу
Дай обниму тебя отец мой дорогой
Поздравление матери
На благо Родине своей
Поздравление другу
С тобой мы дружим много лет
Поздравление брату
В мозолях руки у тебя
Поздравления с 1 мая для всех
Светлый, трудный путь прошел народ
Сегодня праздник Первомая
Труд он всегда основа всех основ
Источник: "Израильский портал"
Источник: Израильский портал
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