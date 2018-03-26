Прогноз погоды в Израиле на 12 апреля: утром жара и нечем дышать, а вечером пасмурно и дождливо

Израиль был и будет страной чудес! Только здесь с утра может быть невыносимо душно и жарко, ветер шараф и пыльная буря, а к вечеру прохладно, пасмурно и дождливо.

Как передает израильская метеослужба, 12 апреля воздух в Иерусалиме прогреется от 21 до 30 градусов, а в Тель-Авиве – от 18 до 32. Столбик термометра в курортном Эйлате будет показывать от 24 до 32 градусов, в Тверии и в окружающих озеро Кинерет районах – от 21 до 32, на Голанах – от 17 до 30. Температура воздуха в Хайфе составит 19-29 , а в Беэр-Шеве – 16-35.

Тель-Авив. Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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