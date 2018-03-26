Продажи новых квартир в Израиле существенно сократились

Центральное статистическое бюро утверждает, что объем продаж квартир в израильских новостройках резко снизился.

По данным ЦСБ, в феврале 2017 года спад продаж на первичном рынке жилья в Израиле достиг 22% по сравнению с продажами января, а в сравнении с февралем прошлого года падение составило 16%.

В общей сложности в феврале сего года израильтяне приобрели 2 142 квартиры, а в январе было продано 2 622 квартиры.

Наибольший спад в февральских продажах продемонстрировал Центральный округ (на 50% меньше, чем в феврале 2016-го), а наибольший рост продаж был зафиксирован в Хайфском округе (на 29% больше, чем за аналогичный период минувшего года).

Спрос на новые квартиры в Израиле резко упал. Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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