Пожарные бьют тревогу: погода в Израиле пожароопасна

В связи с очень жаркой погодой, установившейся в Израиле в субботу, 22 апреля, Служба пожарной охраны призывает граждан и гостей страны быть предельно осторожными с огнем.

В дни хамсина (горячий ближневосточный ветер) происходит гораздо больше пожаров, чем в другие жаркие дни. Количество трагедий от огненной стихии в условиях хамсина увеличивается в разы.

Этим утром в Бней-Браке в одной из квартир жилого дома в результате вспыхнувшего пожара пострадали два человека. По предварительной версии пожарных, имел место так называемый «человеческий фактор».

Пожарная машина. Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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