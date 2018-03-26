10:45
Пожарные бьют тревогу: погода в Израиле пожароопасна
В связи с очень жаркой погодой, установившейся в Израиле в субботу, 22 апреля, Служба пожарной охраны призывает граждан и гостей страны быть предельно осторожными с огнем.
В дни хамсина (горячий ближневосточный ветер) происходит гораздо больше пожаров, чем в другие жаркие дни. Количество трагедий от огненной стихии в условиях хамсина увеличивается в разы.
Этим утром в Бней-Браке в одной из квартир жилого дома в результате вспыхнувшего пожара пострадали два человека. По предварительной версии пожарных, имел место так называемый «человеческий фактор».
Пожарная машина. Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:
Другие израильские новости (последние новости Израиля):
|
Категория: Израиль |
Просмотров: 299 |
www.IsraPortal.com: Новости Израиля
| Теги:
|Всего комментариев: 0
|Ваш комментарий:
[ Регистрация | Вход ]