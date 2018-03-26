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Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 30 » Поздравления с 1 Мая в стихах: порадуйте родных, друзей и коллег
13:06

Поздравления с 1 Мая в стихах: порадуйте родных, друзей и коллег

Поздравления с 1 МаяТекстовые поздравления с 1 мая, рассылаемые друг другу владельцами мобильных телефонов посредством СМС-ок или через мессенджер WhatsApp, остаются востребованными уже много лет. Эти простые короткие четверостишья приносят людям дополнительные приятные чувства, ощущения нужности близким, друзьям и коллегам.

По сложившейся традиции в преддверии международного праздника трудящихся "Израильский портал" подготовил для своих читателей несколько замечательных поздравлений с 1 мая. Отправьте их своим близким, и, поверьте, они будут очень рады.

Поздравления с 1 Мая в стихах

Поздравление для мамы

С Днем Труда, Весны и Мая
Хочу я мамочку поздравить!
Пусть милая, заботливая мама,
С каждым днем - лишь расцветает!

Поздравление для бабушки

В День Весны, Труда и Мая
Тебя, бабуля, поздравляю.
Твои натруженные руки -
В своих стихах я прославляю!

Поздравление для женщин-тружениц

Всех женщин мира восхваляю
Сегодня, в первый День Весны.
Пред вами я колени преклоняю,
Вы все - для СЧАСТЬЯ рождены!

Поздравление для любимой девушки

Милая и нежная девочка моя
В весенний праздник Мая
И в каждый день календаря
Крепко обнимаю и люблю тебя!

***

Тёплый ветер Первомая
Треплет волосы твои -
В День Весны! Труда! и Мая!
Ты любовь мою прими!

Поздравление для сестры

Сестрёнка! Солнышко родное
Поздравляю  от души!
В весенний Праздник Первомая!
Цветы от брата получи!

Поздравление для отца

Отец родной! Ты столько лет -
Работаешь, не покладая рук
В великий Первомая День -
Тобой гордятся сын и внук!

Источник: "Израильский портал"

Источник: Израильский портал

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Категория: Культура | Просмотров: 654 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: Поздравления с 1 мая, Поздравление с 1 Мая
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