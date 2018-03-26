Поздравления с 1 Мая в стихах: порадуйте родных, друзей и коллег

Текстовые поздравления с 1 мая, рассылаемые друг другу владельцами мобильных телефонов посредством СМС-ок или через мессенджер WhatsApp, остаются востребованными уже много лет. Эти простые короткие четверостишья приносят людям дополнительные приятные чувства, ощущения нужности близким, друзьям и коллегам.

По сложившейся традиции в преддверии международного праздника трудящихся "Израильский портал" подготовил для своих читателей несколько замечательных поздравлений с 1 мая. Отправьте их своим близким, и, поверьте, они будут очень рады.

Поздравления с 1 Мая в стихах

Поздравление для мамы

С Днем Труда, Весны и Мая

Хочу я мамочку поздравить!

Пусть милая, заботливая мама,

С каждым днем - лишь расцветает!

Поздравление для бабушки

В День Весны, Труда и Мая

Тебя, бабуля, поздравляю.

Твои натруженные руки -

В своих стихах я прославляю!

Поздравление для женщин-тружениц

Всех женщин мира восхваляю

Сегодня, в первый День Весны.

Пред вами я колени преклоняю,

Вы все - для СЧАСТЬЯ рождены!

Поздравление для любимой девушки

Милая и нежная девочка моя

В весенний праздник Мая

И в каждый день календаря

Крепко обнимаю и люблю тебя!

***

Тёплый ветер Первомая

Треплет волосы твои -

В День Весны! Труда! и Мая!

Ты любовь мою прими!

Поздравление для сестры

Сестрёнка! Солнышко родное

Поздравляю от души!

В весенний Праздник Первомая!

Цветы от брата получи!

Поздравление для отца

Отец родной! Ты столько лет -

Работаешь, не покладая рук

В великий Первомая День -

Тобой гордятся сын и внук!

Источник: "Израильский портал"

Источник: Израильский портал

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