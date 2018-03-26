13:06
Поздравления с 1 Мая в стихах: порадуйте родных, друзей и коллег
Текстовые поздравления с 1 мая, рассылаемые друг другу владельцами мобильных телефонов посредством СМС-ок или через мессенджер WhatsApp, остаются востребованными уже много лет. Эти простые короткие четверостишья приносят людям дополнительные приятные чувства, ощущения нужности близким, друзьям и коллегам.
По сложившейся традиции в преддверии международного праздника трудящихся "Израильский портал" подготовил для своих читателей несколько замечательных поздравлений с 1 мая. Отправьте их своим близким, и, поверьте, они будут очень рады.
Поздравления с 1 Мая в стихах
Поздравление для мамы
С Днем Труда, Весны и Мая
Поздравление для бабушки
В День Весны, Труда и Мая
Поздравление для женщин-тружениц
Всех женщин мира восхваляю
Поздравление для любимой девушки
Милая и нежная девочка моя
***
Тёплый ветер Первомая
Поздравление для сестры
Сестрёнка! Солнышко родное
Поздравление для отца
Отец родной! Ты столько лет -
Источник: "Израильский портал"
Источник: Израильский портал
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Категория: Культура |
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