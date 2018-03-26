Пособия по инвалидности в Израиле: грядут серьезные повышения

Пособия по инвалидности в Израиле будут значительно повышены в ближайшем будущем. Специалисты Минфина уже приступили к планированию этого вопроса.

Предполагается, что пособия по инвалидности вырастут почти до уровня минимальной заработной платы в Израиле. Таким образом, люди с ограниченными возможностями смогут получать до четырех тысяч шекелей в месяц.

Повышение пособий, скорее всего, пройдет в 4 этапа.

Фото-иллюстрация: IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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