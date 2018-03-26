Полиция задержала банду наркоторговцев на юге Израиля

Правоохранительные органы провели блестящую операцию по поимке торговцев наркотиками на юге Израиля. Как передают израильские СМИ, задержаны 25 подозреваемых, часть из которых жители города Беэр-Шева, остальные жители бедуинских населенных пунктов Тель-Шева и Сегев-Шалом.

Распространителей наркотических средств выявили с помощью подставного покупателя, роль которого несколько месяцев подряд исполнял сотрудник полиции.

Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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