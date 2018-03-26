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Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 23 » Полиция задержала банду наркоторговцев на юге Израиля
09:28

Полиция задержала банду наркоторговцев на юге Израиля

Полиция задержала банду наркоторговцевПравоохранительные органы провели блестящую операцию по поимке торговцев наркотиками на юге Израиля. Как передают израильские СМИ, задержаны 25 подозреваемых, часть из которых жители города Беэр-Шева, остальные жители бедуинских населенных пунктов Тель-Шева и Сегев-Шалом.

Распространителей наркотических средств выявили с помощью подставного покупателя, роль которого несколько месяцев подряд исполнял сотрудник полиции.

Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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Категория: Криминал | Просмотров: 365 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: наркоторговцы, полиция задержала
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