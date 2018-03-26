Погода в Израиле в предстоящие выходные разочарует граждан

Как утверждают синоптики, погода в Израиле в ближайшие выходные, 21 и 22 апреля, выдастся изнуряюще жаркой. Практически во всех районах страны ожидается горячий ближневосточный ветер хамсин.

Хамсин оккупирует Израиль не сразу. Иссушающий ветер придет в четверг, накануне выходных, но взять под контроль почти всю территорию страны ему удастся только в пятницу и в субботу.

Фото-иллюстарция: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:



