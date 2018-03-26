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» Погода в Израиле в предстоящие выходные разочарует граждан
14:58
Погода в Израиле в предстоящие выходные разочарует граждан
Как утверждают синоптики, погода в Израиле в ближайшие выходные, 21 и 22 апреля, выдастся изнуряюще жаркой. Практически во всех районах страны ожидается горячий ближневосточный ветер хамсин.
Хамсин оккупирует Израиль не сразу. Иссушающий ветер придет в четверг, накануне выходных, но взять под контроль почти всю территорию страны ему удастся только в пятницу и в субботу.
Фото-иллюстарция: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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Категория: Израиль |
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www.IsraPortal.com: Новости Израиля
| Теги: Погода в Израиле на пятницу, Погода в Израиле на выходные, Погода в Израиле на субботу
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