Погода в Израиле в преддверии праздника Песах

9 апреля, за день до наступления центрального еврейского праздника Песах, в Израиле установится благоприятная, комфортная погода. Осадков не ожидается.

В Иерусалиме воздух прогреется от 11 до 19 градусов, а в Тель-Авиве – от 13 до 22. Столбик термометра в курортном Эйлате будет показывать от 19 до 32 градусов, в Тверии и в окружающих озеро Кинерет районах – от 12 до 24, на Голанах – от 9 до 19. Температура воздуха в Хайфе составит 11-17 , а в Беэр-Шеве – 11-23.

В понедельник, 10 апреля, температура воздуха по стране немного повысится. Во вторник повышение температуры продолжится.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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