Погода в Израиле на воскресенье, 30 апреля: небольшое потепление, ветрено и малооблачно

В воскресенье, 30 апреля, в Израиле установится довольно комфортная погода, несмотря на небольшое повышение температурного фона по среднесезонной шкале. В большинстве районов страны будет ветрено и малооблачно.

Прогноз израильских синоптиков выглядит так:

В Иерусалиме температура воздуха составит 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Беэр-Шеве – 12-30, а в Хайфе – 15-25. Столбики термометров в курортном городе Эйлат покажут 23-34 градусов, в Тверии и в прилегающих к озеру Кинерет районах - 17-33, на Голанах - 12-31 и на побережье Мертвого моря – 24-35.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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