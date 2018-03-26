07:54
Погода в Израиле на воскресенье, 30 апреля: небольшое потепление, ветрено и малооблачно
В воскресенье, 30 апреля, в Израиле установится довольно комфортная погода, несмотря на небольшое повышение температурного фона по среднесезонной шкале. В большинстве районов страны будет ветрено и малооблачно.
Прогноз израильских синоптиков выглядит так:
В Иерусалиме температура воздуха составит 17-29 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Беэр-Шеве – 12-30, а в Хайфе – 15-25. Столбики термометров в курортном городе Эйлат покажут 23-34 градусов, в Тверии и в прилегающих к озеру Кинерет районах - 17-33, на Голанах - 12-31 и на побережье Мертвого моря – 24-35.
Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:
Другие израильские новости (последние новости Израиля):
|
Категория: Израиль |
Просмотров: 454 |
www.IsraPortal.com: Новости Израиля
| Теги:
|Всего комментариев: 0
|Ваш комментарий:
[ Регистрация | Вход ]