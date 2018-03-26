09:02
Погода в Израиле на воскресенье, 23 апреля: значительное понижение температуры
Погода в Израиле в воскресенье, 23 апреля, порадует граждан: ожидается резкое снижение температуры в сравнении с жарой минувших пятницы и субботы.
В Иерусалиме температура воздуха составит 10-18 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Беэр-Шеве – 14-23, а в Хайфе – 14-38. Столбики термометров в курортном городе Эйлат покажут 17-32 градусов, в Тверии и в прилегающих к озеру Кинерет районах - 16-24, на Голанах - 11-21 и на побережье Мертвого моря – 18-29.
Погода в Израиле на понедельник, 24 апреля, по прогнозам синоптиков останется неизменной. Очередное потепление ожидается со вторника.
Тель-Авив. Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:
Другие израильские новости (последние новости Израиля):
|
Категория: Израиль |
Просмотров: 276 |
www.IsraPortal.com: Новости Израиля
| Теги:
|Всего комментариев: 0
|Ваш комментарий:
[ Регистрация | Вход ]