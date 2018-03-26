Погода в Израиле на воскресенье, 16 апреля: комфортно, не душно, приятный слабый ветер

Погода в Израиле на воскресенье, 16 апреля, порадует израильтян, поскольку большинство из них в связи с праздником Песах в этот день не работают и планируют провести свободное время на природе. Прогноз метеослужбы гласит, что погода сегодня будет не жаркой с легким прохладным ветром и без осадков.

Столбики термометров в Иерусалиме покажут в воскресенье 12-20 градусов, а в Тель-Авиве – 13-22. Температура воздуха в курортном городе Эйлат составит 18-30 градусов, на побережье озера Кинерет и в городе Тверия - 14-25, в районе Мертвого моря – 21-29. В Беэр-Шеве воздух прогреется от 11 до 25 градусов, Хайфе - от 12 до 20 и на Голанских высотах - от 10 до 24.

В понедельник, 17 апреля, погода в Израиле станет немного теплее, в во вторник установившиеся температуры останутся практически без изменений.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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