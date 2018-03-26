10:14
Погода: Израиль погрузился в глубокий хамсин
В субботу, 22 апреля, горячий ближневосточный ветер хамсин стал причиной резкого повышения температур по всей стране. Ожидается, что такая погода в Израиле продержится до вечера, после чего жара значительно отступит.
В Иерусалиме температура воздуха составит 15-34 градусов, в Тель-Авиве – 18-36, в Беэр-Шеве – 18-40, а в Хайфе – 17-36. Столбики термометров в курортном городе Эйлат покажут 26-38 градусов, в Тверии и в прилегающих к озеру Кинерет районах - 23-34, на Голанах - 15-35 и на побережье Мертвого моря – 26-40.
Снижение температур продолжится в воскресенье и в понедельник, а во вторник, по прогнозам синоптиков, в Израиль придет очередное потепление.
Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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