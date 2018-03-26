Пляжный сезон в Израиле стартовал с сегодняшнего дня

Пляжный сезон в Израиле продолжается круглый год, но, при этом, существуют даты официального открытия и закрытия пляжей, регулируемые министерством внутренних дел. Согласно установке ведомства, купальный сезон 2017 года начался 27 апреля.

Как уже сообщал Израильский портал, МВД просит всех отдыхающих на пляжах Израиля купаться только в тех местах, где присутствуют спасатели. Кроме того, в целях безопасности, граждане и гостей страны призывают обращать внимание на установленные у берегов предупреждающие и информационные флаги : белый - спокойно (купание разрешено), голубой - вода в море отвечает международным стандартам качества, красный - чрезмерная высота волн (купание разрешено в непосредственной близости к берегу и к спасательным будкам) и черный - штормовая погода (купание категорически запрещено).

Стоит также отметить, что с прошлого пляжного сезона, в Израиле начали устанавливать специальный знак с изображением треугольника фиолетового цвета. Нововведение призвано оповещать купальщиков о большой концентрации медуз на данном участке пляжа.

Пляжный сезон в Израиле, побережье Средиземного моря. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:



