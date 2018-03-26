Пасхальный стол или что приготовить на Пасху 2017

Пасхальный стол - это своего рода подарок верующим христианам, которые в течении 40-ка дней, в период Великого поста, воздерживались от привычной пищи. В воскресенье, 16 апреля, наступает Пасха 2017 - Светлое Христово Воскресенье. В этом году празднование важнейшего христианского события будет происходить одновременно у православной и католической конфессий.

Что же приготовить на Пасху 2017? Традиционный пасхальный стол

Пасхальное меню всегда должно включать главные символы Пасхи. Это кулич (пасхальный хлеб), крашеные яйца и творожная пасха (пасхальный десерт, приготовленный в виде Гроба Господня, также именуемый по названию праздника - Пасха). После освещения в церкви вышеперечисленная пища занимает центральное место на пасхальном столе, поэтому приготовления к застолью нужно начинать именно с них.

Пасха 2017: мясные блюда, салаты

Мясные блюда на пасхальном столе

Наилучшими мясными лакомствами в день празднования Пасхи могут стать буженина из говядины и глазированная свинина. Буженину готовят в фольге в духовом шкафу, предварительно натерев мясо солью и душистым перцем. Говядину подают на пасхальный стол нарезанной тонкими пластами или ломтиками, причем обязательно в холодном виде. Свинина - это нога животного (или ее часть) с костью, которую также как и говяжью буженину запекают в духовке. Свиную ногу после приготовления смазывают смесью горчицы, сахара и корицы, а подают, обычно, под фруктовым соусом.

Салаты на пасхальном столе

Разнообразие салатов на Пасху 2017 вряд ли можно себе представить без пасхального салата с яйцами. Куриные яйца предварительно отваривают, нарезают кусочками и добавляют нарезанные помидоры, редис, зеленый лук тертый хрен, соль и перец, а заправляют все это сметаной и, при желании, соевым соусом.

Источник: Израильский портал

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