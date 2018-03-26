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Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 16 » Пасха вступила в свои права: православные и католики празднуют Светлое Христово Воскресение
08:36

Пасха вступила в свои права: православные и католики празднуют Светлое Христово Воскресение

Пасха 2017. Поздравление со Светлым Христовым ВоскресениемПройдя в Великую пятницу путем крестных страданий Христа, верующие христиане молились о схождении Благодатного огня и огонь сошел им после полудня в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь - символ воскресшего Иисуса Христа, выход из Гроба «Света Истинного». 

Отслужив праздничную ночную службу в храмах с доставленным их Иерусалима Благодатным огнем, христиане начинают праздновать Пасху - Светлое Христово Воскресение. В этом году дата празднования Пасхи совпала у христиан всех конфессий - это воскресенье, 17 апреля 2017 года. 

Отметим, католики не используют Благодатный огонь, вместо него  во время всех богослужений Пасхальной недели они зажигают Пасхал - особую пасхальную свечу.

Как уже писал Израильский портал, Пасха празднуется по еврейскому календарю, хотя этот факт христиане особо не афишируют. Пасха христианская и Пасха еврейская - это совершенно разные праздники, хотя христианский праздник получил свое название от еврейского. Изменился только смысл празднования - у евреев это событие означает избавление от египетского рабства, а у христиан - воскрешение Иисуса Христа.

На Пасху представители христианской религии приветствуют ближних своих словами: «Христос воскрес!», а в ответ от них получают: «Во истину воскрес!». На Пасху как православные, так и католики красят яйца, пекут пасхальные куличи, готовят творожные пасхи. Эта пища приготавливается хозяйками заранее, поскольку во время праздничного богослужения ее следует осветить, после чего ее можно будет подать на пасхальный стол.

Пасха 2017. Поздравление со Светлым Христовым Воскресением

Поздравляем всех наших читателей-христиан со Светлой Пасхой! Пусть этот величественный праздник наполнит Ваши сердца светлыми чувствами любви и надежды, а также принесет в Ваши дома много счастья и добра.

Источник: Израильский портал

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Категория: Праздники | Просмотров: 312 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: Светлое Христово Воскресение, Благодатный огонь, пасха, 2017, поздравление
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