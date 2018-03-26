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Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 11 » Пасха 2017. Когда праздник, традиции и обычаи и Пасхи, связь с Пасхой еврейской
21:49

Пасха 2017. Когда праздник, традиции и обычаи и Пасхи, связь с Пасхой еврейской

Пасха. Когда праздник в 2017 году, традиции и обычаи и праздника

Когда Пасха 2017? Дата празднования христианской Пасхи

В 2017 году католики и православные будут праздновать Пасху одновременно, за день до окончания Песаха ( Пасхи еврейской). Главнейший и древнейший христианский праздник Пасха или Светлое Христово Воскресение стартует 16 апреля и будет отмечаться, согласно церковному уставу, 40 дней.

Связь между христианской и еврейской Пасхами

Пасха христианская и Пасха еврейская - это совершенно разные праздники. Христиане отмечают легендарное воскресение Иисуса Христа, а евреи Исход из египетского рабства. При этом связь этих двух праздников очень велика. Во-первых, название христианской Пасхи является производным от еврейской, во-вторых христианская Пасха празднуется по еврейскому календарю, хотя этот факт представители этой мировой религии особо не афишируют, ну и в-третьих основной персонаж Пасхи христианской, как ни крути, был евреем.

Традиции и обычаи христианской Пасхи

Дата празднования христианской Пасхи, как и дата празднования еврейской, меняется каждый год. Светлое Христово Воскресение всегда наступает вслед за Великим постом, в период которого верующие постятся 40 дней.

Пасха 2017

В день Пасхи представители христианской религии приветствуют ближних своих словами: «Христос воскрес!», а в ответ от них слышат: «Во истину воскрес!». На Пасху как православные, так и католики красят яйца, пекут пасхальные куличи, готовят творожные пасхи. Эту пищу приготавливают заранее, чтобы во время праздничного богослужения ее осветить, после чего ее можно будет есть.

Пасха

Большинство традиций и обычаев Пасхи возникли в богослужении, где огромную роль играет Пасхальный огонь. Благодатный огонь ждут в православных храмах из Иерусалима, от Храма Гроба Господня. У католиков традиционно зажигают Пасхал. Это особая пасхальная свеча, чей огонь потом раздается всем христианам и происходит начало богослужения. Пасхал зажигают во время всех богослужений Пасхальной недели.

Светлое Христово Воскресение

Пасхальный стол или что приготовить на Пасху 2017 - читайте также на нашем портале.

Пасха 2017. Источник: Израильский портал

Источник: Израильский портал

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Категория: Праздники | Просмотров: 486 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: Светлое Христово Воскресение, обычаи, пасха, праздник, традиции, Пасха 2017
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