Пасха 2017. Когда праздник, традиции и обычаи и Пасхи, связь с Пасхой еврейской

Когда Пасха 2017? Дата празднования христианской Пасхи

В 2017 году католики и православные будут праздновать Пасху одновременно, за день до окончания Песаха ( Пасхи еврейской). Главнейший и древнейший христианский праздник Пасха или Светлое Христово Воскресение стартует 16 апреля и будет отмечаться, согласно церковному уставу, 40 дней.

Связь между христианской и еврейской Пасхами

Пасха христианская и Пасха еврейская - это совершенно разные праздники. Христиане отмечают легендарное воскресение Иисуса Христа, а евреи Исход из египетского рабства. При этом связь этих двух праздников очень велика. Во-первых, название христианской Пасхи является производным от еврейской, во-вторых христианская Пасха празднуется по еврейскому календарю, хотя этот факт представители этой мировой религии особо не афишируют, ну и в-третьих основной персонаж Пасхи христианской, как ни крути, был евреем.

Традиции и обычаи христианской Пасхи

Дата празднования христианской Пасхи, как и дата празднования еврейской, меняется каждый год. Светлое Христово Воскресение всегда наступает вслед за Великим постом, в период которого верующие постятся 40 дней.

В день Пасхи представители христианской религии приветствуют ближних своих словами: «Христос воскрес!», а в ответ от них слышат: «Во истину воскрес!». На Пасху как православные, так и католики красят яйца, пекут пасхальные куличи, готовят творожные пасхи. Эту пищу приготавливают заранее, чтобы во время праздничного богослужения ее осветить, после чего ее можно будет есть.

Большинство традиций и обычаев Пасхи возникли в богослужении, где огромную роль играет Пасхальный огонь. Благодатный огонь ждут в православных храмах из Иерусалима, от Храма Гроба Господня. У католиков традиционно зажигают Пасхал. Это особая пасхальная свеча, чей огонь потом раздается всем христианам и происходит начало богослужения. Пасхал зажигают во время всех богослужений Пасхальной недели.

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Пасха 2017. Источник: Израильский портал

Источник: Израильский портал

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