12:42
Накануне празднования Песаха в Израиле разорвалась ракета, выпущенная из Синая
Днем 10 апреля, за несколько часов до начала празднования Песаха, в Израиле разорвалась ракета, выпущенная с территории из Синая.
Как передают израильские СМИ, ракета угодила в теплицу в населенном пункте Эшколь, расположенном на юге страны. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.
Напомним, накануне ракетного обстрела власти Израиля закрыли пограничный переход Табе, соединяющий еврейское государство с Египтом, а еще раньше предупредили израильтян о высокой опасности террористических атак на Синайском полуострове.
Израильские военные. Фото-иллюстрация: Fotolia
Источник: Израильский портал
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Категория: Происшествия |
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