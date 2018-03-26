Накануне празднования Песаха в Израиле разорвалась ракета, выпущенная из Синая

Днем 10 апреля, за несколько часов до начала празднования Песаха, в Израиле разорвалась ракета, выпущенная с территории из Синая.

Как передают израильские СМИ, ракета угодила в теплицу в населенном пункте Эшколь, расположенном на юге страны. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

Напомним, накануне ракетного обстрела власти Израиля закрыли пограничный переход Табе, соединяющий еврейское государство с Египтом, а еще раньше предупредили израильтян о высокой опасности террористических атак на Синайском полуострове.

Израильские военные. Фото-иллюстрация: Fotolia

Источник: Израильский портал

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