20:45
На севере Израиля ограблена АЗС
Под покровом ночи, 15 апреля, злоумышленник в маске, напугав с помощью оружия сотрудника магазина на автозаправочной станции, похитил имевшееся в кассе деньги и скрылся.
Ограбление имело место на севере Израиля, между городами Афула и Нацерет, неподалеку от кибуца Мизра.
О задержании преступника правоохранительными органами пока не сообщалось.
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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