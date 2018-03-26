На севере Израиля ограблена АЗС

Под покровом ночи, 15 апреля, злоумышленник в маске, напугав с помощью оружия сотрудника магазина на автозаправочной станции, похитил имевшееся в кассе деньги и скрылся.

Ограбление имело место на севере Израиля, между городами Афула и Нацерет, неподалеку от кибуца Мизра.

О задержании преступника правоохранительными органами пока не сообщалось.

Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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