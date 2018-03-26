Купальный сезон в Израиле официально стартует 27 апреля 2017 года

Купальный сезон 2017 официально откроется в Израиле 27 апреля. При этом, по распоряжению главы МВД, пляжи Средиземного, Мертвого и Красного морей, а также пляжи озера Кинерет работали в штатном режиме с 10 по 17 апреля, весь период праздника Песах.

С открытием официального купального сезона израильтянам и гостям еврейского государства будут предоставлены 57 оборудованных пляжей.

Новый купальный сезон в Израиле: безопасность отдыхающих - прежде всего

МВД Израиля призывает всех отдыхающих нового сезона купаться только в тех местах, где работают спасатели. Также, в целях безопасности, следует обращать внимание на имеющиеся у берегов предупреждающие и информационные флаги : белый - спокойно (купание разрешено), голубой - вода в море отвечает международным стандартам качества, красный - чрезмерная высота волн (купание разрешено в непосредственной близости к берегу и к спасательным будкам) и черный - штормовая погода (купание категорически запрещено). Кроме того, с прошлого купального сезона в Израиле начали устанавливать специальный знак фиолетового цвета в виде треугольника. Нововведение призвано сообщать купальщикам о большой концентрации медуз на данном участке пляжа.

Один из пляже на Средиземном море в Израиле. Фото-иллюстрация www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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