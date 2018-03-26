Израильский портал
Израильский портал
Кулинарные рецепты Билеты на концерты в Израиле
Меню новостей
Меню сайта
Популярные новости
Афиша Израиля

Купить билеты:

Рецепты

Новые рецепты:

Последние новости


[26/03/2018]
Израильским инвалидам повысили пособия
[25/03/2018]
Сладкий пасхальный стол. Какие десерты можно приготовить на Песах 2018
[24/03/2018]
Что приготовить на Песах 2018? Простые пасхальные блюда, пасхальное меню
[22/03/2018]
Летнее время в Израиле стартует 23 марта. Переводим стрелки на 1 час вперед
[19/03/2018]
Израиль переходит на летнее время. Не забудьте перевести часы
[19/03/2018]
В связи с праздником Песах купальный сезон в Израиле стартует заблаговременно
[15/03/2018]
Израиль занял 11 место в мировом рейтинге счастья
[11/03/2018]
Арнона везде достанет. Где-то оставит без штанов, а где-то проявит снисхождение...
[05/03/2018]
Шарав с пылью и песком дважды атакует Израиль
[05/03/2018]
Очередной удар по карманам израильских курильщиков: повысились цены на сигареты и табак

Реклама
Реклама
Создание сайтов в Израиле
Бухгалтер в Израиле
Компания M.R.F
Заказать рекламу на сайте - 054-6479247
Афиша Израиля

Купить билеты:

Гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю

Фото Израиля и Мира

Фото дня

Доска объявлений
[27/03/2018]
Сдается квартира в г. Холон
[27/03/2018]
Перевозки квартир и офисов
Каталог сайтов
[30/07/2017]
Агрегатор театральных и концертных билетов в Израиле
[21/06/2017]
ПЕРЕВОЗКИ
Каталог бизнесов
[27/01/2018]
Перевозки-квартир в Ашкелоне
[26/01/2018]
ПЕРЕВОЗКИ
Работа в Израиле
[27/03/2018]
Ищу мужчину!! В центре страны.
[27/03/2018]
работа для женщин и мужчин
Партнеры портала

Израильский портал » Новости Израиля » 2017 » Апрель » 17 » Купальный сезон в Израиле официально стартует 27 апреля 2017 года
10:37

Купальный сезон в Израиле официально стартует 27 апреля 2017 года

Купальный сезон 2017 в ИзраилеКупальный сезон 2017 официально откроется в Израиле 27 апреля. При этом, по распоряжению главы МВД, пляжи Средиземного, Мертвого и Красного морей, а также пляжи озера Кинерет работали в штатном режиме с 10 по 17 апреля, весь период праздника Песах.

С открытием официального купального сезона израильтянам и гостям еврейского государства будут предоставлены 57 оборудованных пляжей. 

Новый купальный сезон в Израиле: безопасность отдыхающих - прежде всего

МВД Израиля призывает всех отдыхающих нового сезона купаться только в тех местах, где работают спасатели. Также, в целях безопасности, следует обращать внимание на имеющиеся у берегов предупреждающие и информационные флаги : белый - спокойно (купание разрешено), голубой - вода в море отвечает международным стандартам качества, красный - чрезмерная высота волн (купание разрешено в непосредственной близости к берегу и к спасательным будкам) и черный - штормовая погода (купание категорически запрещено). Кроме того, с прошлого купального сезона в Израиле начали устанавливать специальный знак фиолетового цвета  в виде треугольника. Нововведение призвано сообщать купальщикам о большой концентрации медуз на данном участке пляжа.

Один из пляже на Средиземном море в Израиле. Фото-иллюстрация www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:


Другие израильские новости (последние новости Израиля):

Категория: Израиль | Просмотров: 282 | www.IsraPortal.com: Новости Израиля | Теги: купальный сезон Израиль, Купальный сезон в Израиле 2017, Израиль купальный сезон, Купальный сезон в Израиле, Купальный сезон 2017 в Израиле
Всего комментариев: 0Ваш комментарий:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Израильский портал - всегда свежие новости Израиля, релевантная доска объявлений, работа в Израиле, каталог сайтов, каталог бизнесов, справочная информация об Израиле, еврейские праздники и много других полезных сервисов. Израильский портал - это надежный справочник для израильтян и гостей страны.

При использовании материалов сайта индексируемая ссылка на Израильский портал или на IsraPortal.com обязательна.

163083885.413480610.1347662323.364adf96d92038989de653f9851e4ab4
Заказать рекламу на сайте - 054-6479247
Яндекс.Метрика