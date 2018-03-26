Купальный сезон 2017 в Израиле: начало пляжного отдыха не будет омрачено присутствием медуз

Купальный сезон в Израиле, как уже писал "Израильский портал", официально начинается с 27-го апреля 2017 года. Для граждан и гостей страны уже подготовлены 57 пляжей, расположенных на побережьях Красного, Средиземного и Мертвого морей, а также у берегов озера Кинерет.

Согласно сообщению экологов, начало купального сезона 2017 не будет омрачено большой концентрацией медуз в Средиземном море. Численность беспозвоночных, терроризирующих отдыхающих в Израиле каждый пляжный сезон, в настоящее время невелика.

Напомним, в прошлом купальном сезоне власти Израиля ввели новый знак, задача которого предупредить купальщиков о наличии опасных медуз в воде. На знаке изображена геометрическая фигура треугольник, выкрашенная в фиолетовый цвет.

Пляж в Израиле на побережье Средиземного моря. Иллюстративное фото: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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