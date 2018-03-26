Йом ха-Шоа (День Катастрофы). Израиль отмечает национальный день памяти и траура

В 2017 году Йом ха-Шоа (День Катастрофы и героизма, День памяти по евреям, ставшим жертвами нацизма во Второй мировой войне) выпал на 23-24 апреля. Основное траурное мероприятие Дня Катастрофы в еврейском государстве началось в 20:00 в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" в Иерусалиме. Шесть человек, переживших Холокост, зажгли факелы в память о шести миллионах евреев, погибших от рук нацистов.

В понедельник, 24 апреля, в 10:00 весь Израиль остановится и будет стоять по стойке смирно в течении двух минут, во время которых будет звучать траурная сирена. Такие сирены включаются в стране в День Катастрофы с 1959 года, а сам национальный день памяти и траура был установлен Кнессетом в 1951 году.

Через час после сирены в Кнессете откроется мероприятие "У каждого человека есть имя", в ходе которого традиционно зачитают имена жертв фашизма.



Заключительная церемония Дня Катастрофы 2017 года пройдет в кибуце Лохамей ха-Гетаот. Начало мероприятия - 19:30.

В Йом ха-Шоа Израиль полностью прекращает всю развлекательную деятельность - закрываются бары, кафе, рестораны. При этом в других сферах деятельности населения все остается как в обычные дни - граждане выходят на работу, не прекращается движение общественного и личного транспорта. Автомобили останавливаются только во время звучания поминальной сирены.

Источник: Израильский портал

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