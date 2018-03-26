09:43
Израиль в своем репертуаре: чуть похолодало, сразу жара
Погода в Израиле как всегда «скачет»: только лишь подует прохладный ветерок и народ начинает дышать «полной грудью», как тут приходит жаркий хамсин с пылью и температура воздуха «взлетает до небес».
Под занавес текущей недели синоптики вновь обещают израильтянам хамсин - горячий изнуряющий ближневосточный ветер. В пятницу жара окутает примерно полстраны, а в субботу хамсин накроет почти всю страну.
Прогноз погоды в Израиле на среду, 26 апреля, выглядит следующим образом:
В Иерусалиме температура воздуха составит 11-26 градусов, в Тель-Авиве – 15-25, в Беэр-Шеве – 14-29, а в Хайфе – 14-24. Столбики термометров в курортном городе Эйлат покажут 20-35 градусов, в Тверии и в прилегающих к озеру Кинерет районах - 15-33, на Голанах - 11-21 и на побережье Мертвого моря – 23-33.
Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com
Источник: Израильский портал
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