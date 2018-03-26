Европейский союз дзюдо утвердил Израиль страной-хозяйкой чемпионата Европы 2018

Чемпионат Европы по дзюдо 2018 года состоится в Израиле. Высокой чести статуса страны-хозяйки чемпионата наша страна обязана Европейскому союзу дзюдо (EJU), принявшему соответствующее решение 20 апреля в ходе заседания в Варшаве.

Для проведения чемпионата Европы Израилю потребуется гарантировать Европейскому союзу дзюдо, что на соревнования будут выделены 6 млн шекелей, а также соблюсти требования EJU, касающиеся комфортности спорткомплекса для будущих соревнований.

Чемпионат Европы по дзюдо 2017 года проходит сейчас в столице Польши. Соревнования стартовали 20 апреля и финишируют 23 апреля.

Источник: Израильский портал

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