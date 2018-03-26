День павших в войнах Израиля и жертв террора (Йом Ха-Зикарон)

Израиль отмечает День памяти по погибшим в войнах за независимость и существование Израиля, а также жертв террора (Йом Ха-Зикарон). Сегодня, 30 апреля 2017 года, церемонии государственного Дня траура начнутся с открытия мемориала павшим в войнах Израиля на горе Герцля в Иерусалиме в 10 часов утра. В 8 вечера страну остановит одноминутная траурная сирена, а в начале 10-го ночи в Кнессете стартует мероприятие "Песни их памяти".

По последним данным, только последний год унес жизни 60-ти военных и сотрудников различных служб безопасности во время исполнения ими служебного долга. Кроме этого, ушли в мир иной 37 инвалидов Амии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Так, общий список погибших защитников страны составил 23 544 человека.

Количество погибших среди гражданского населения с 14 мая 1948 года (день провозглашения независимости Израиля) по настоящее время составило 3 117 человек. Из них 100 израильтян погибли в терактах за пределами Израиля и 122 туриста, погибшие в террористических акциях на Земле Обетованной.

Напомним, 69-я годовщина образования Государства Израиль начнется с заходом солнца 1 мая. День независимости Израиля (Йом ха-Ацмаут), как и заведено, плавно сменит День павших в войнах и терактах.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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