Еще не развеялся запах шашлыка после праздника Песах, а уже на носу День независимости Израиля - праздник, когда вся страна буквально превращается в один большой мангал, в воздухе ароматы жареного мяса, а вместо облаков дым от тлеющих углей.

День независимости Израиля. Традиции празднования

На самом деле День независимости Израиля начинается гораздо раньше всеобщего пикника на природе. День независимости государства Израиль (в нынешнем, 2017 году будет праздноваться с вечера 1 мая по вечер 2 мая. Официальный старт праздника - церемония зажжения 12 факелов, которые символизируют 12 колен Израилевых. Данное мероприятие проводится на площади на Горе Герцля в Иерусалиме. Оно не только открывает празднование Йом ха-Ацмаут (Дня независимости), но и завершает государственный день траура Йом Ха-Зикарон (День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора).

День независимости Израиля. Список людей, выбранных для зажжения факелов

Накануне был опубликован полный список людей, выбранных для зажжения факелов в 69-й День независимости Израиля.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) представят: Ярус (Йерушалаим) Шигот - женщина в звании майора, нач. отдела разъяснительной работы в управлении армейского образования и Дин Аргиль - мужчина в звании старшего лейтенанта, десантник, командир первого отделения батальона "Цефа".

Остальные 10 факелов на Горе Герцля зажгут: Ури Мальмильян - титулованный иерусалимский футболист, Ахмад Ид - профессор, глава хирургического отделения при больнице "Адасса", Эли Амир - писатель, Махане Йегуда Эли Мизрахи - один из лидеров рыночной торговли, Амнон Шаашуа - профессор, основатель компании Mobileye, Дина Самта - представитель общины Бней-Менаше и волонтер в школе для слепых , Хана Энкин - руководитель женского "мидраша", Йорам Гаон - радиоведущий и певец, Яаков Хец - общественник, ветеран ЦАХАЛа, Мири Аренталь - основатель организации "Зихрон Менахем", которая оказывает помощь больным раком детям.

День независимости Израиля. История празднования

Напомним, День независимости Израиля отмечается в еврейском государстве ежегодно в память о провозглашении Государства Израиль. Декларация независимости Израиля была подписана 14 мая 1948 года, а объявил о создании Государства Израиль Давид Бен-Гурион, ставший впоследствии первым премьер-министр Израиля. Дата празднования Дня независимости переходящая. Несмотря на то, что праздник не является религиозным отмечается он по еврейскому календарю - 14 мая 1948-го было 5-м ияра.

День независимости Израиля. Праздничные мероприятия

День независимости Израиля - это всегда народные гулянья, всеобщий оплачиваемый выходной день. В этот день повсеместно развешивается символика государства, проводятся бесплатные шоу и представления. Кроме того, крупных городах Израиля в День независимости устраиваются фейерверки.

Источник: Израильский портал

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