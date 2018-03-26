Что приготовить на Песах? Рецепт классической бабки из мацы

Используя современное изобилие продуктов, можно приготовить на Песах много изысканных блюд, но классику ничто не заменит. Рецепт этой бабки из мацы передается из поколения в поколение веками, он прост и понятен, он легок в приготовлении и не нарушает еврейских традиций.

Бабка на Песах из мацы

Ингредиенты:

Маца (домашняя или купленная в магазине) - 4 листа

Куриные яйца - 2 шт.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Подсолнечное или оливковое масло для обжарки и вскипяченная вода для вымачивания мацы

Рецепт:

Мацу крупно наломать и поместить в дуршлаг, который, в свою очередь, поместить в кастрюлю с кипятком. Через 3 минуты воду слить, переложить мацу в миску, добавить взбитые яйца, соль, перец, и аккуратно перемешать деревянной ложкой. В процессе перемешивания мацы с яйцами следить затем чтобы масса не превратилась в кашу - небольшие кусочки мацы должны сохраняться.

Выложить массу с мацой в чугунную сковороду с нагретым маслом и жарить с двух сторон, накрыв крышкой, в течении пяти-восьми минут.

Бабку из мацы можно подавать на пасхальный стол как в горячем, так и в холодном виде. Данная бабка может служить на Песах не только отдельным блюдом, но и отличной заменой хлеба, который, как известно, строжайше запрещено есть евреям в дни праздника.

Источник: Израильский портал

Если вы считаете что данный материал заслуживает внимания других людей, то будет не лишним поделится им в соцсетях:



