Без смартфона не припаркуешься: власти Иерусалима отдали распоряжение демонтировать все городские паркоматы

В связи с дорогостоящим обслуживанием требующемся 1 300 паркоматам Иерусалима, власти города приняли решение произвести их полный демонтаж. Оплату парковочных мест жители израильской столицы будут производить посредством специального приложения, установленного в их личных смартфонах. Кроме того, расплатиться за стояночное место можно будет по телефону.

Демонтаж паркоматов запланирован на август текущего года.

Добавим, около трех лет назад модернизация парковочных аппаратов выудила из бюджета иерусалимского муниципалитета 1 миллион шекелей. Согласитесь, отказ от паркоматов вполне оправдан.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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