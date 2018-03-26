Бдительные полицейские задержали водителя, беседовавшего одновременно с двух сотовых телефонов

Беспрецедентное задержание провели сегодня, 26 апреля, сотрудники дорожной полиции. Остановленный полицейскими 27-летний житель севера Израиля участвовал во время езды сразу в двух телефонных беседах, держа вместо руля по мобильнику в правой и левой руке.

В процессе разбирательства инцидента оказалось, что задержанный водитель вообще не имеет прав, и никогда их не имел. Более того, злостного нарушителя ПДД и ранее задерживали за езду без водительского удостоверения. Теперь судьбу молодого человека будет решать суд.

Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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