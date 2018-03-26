Алекс Шатилов привезет в Израиль с чемпионата Европы по гимнастике бронзовую награду

Бронзовая медаль досталась израильскому гимнасту Алексу Шатилову на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в эти дни в Румынии.

Свою седьмую награду в качестве участника чемпионата Европы Шатилов добавил в копилку спортсмена после того, как выполнил вольные упражнения и заработал в румынской Клуж-Напоке 14,400 балла.

Золото на чемпионате Европы по гимнастике взял румын Марьян Драгулеску, показав результат в 14,500 балла. Серебряным призером стал гимнаст из России Дмитрий Ланкин, заработавший 14,466 балла.

Александр Шатилов. Фото-иллюстрация с сайта Википедии

Источник: Израильский портал

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