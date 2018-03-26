30% легковушек в Израиле - японские бренды

В 2016 году общее количество автомототранспортных средств в Израиле увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,8%, а легковушек стало больше на 5,6%. В цифровом выражении в прошлом году по дорогам страны ездило 3,239 млн машин. 2,727 млн из них - это легковые автомобили. Такие данные обнародовало Центральное статистическое бюро.

Примечательно, что львиная доля автомашин в Израиле (по данным ЦСБ - 29%) приходится на японские бренды, хотя в последние годы по продажам на первичном рынке лидируют корейцы - Hyundai и Kia. Японский бренд Toyota занимает лишь третью позицию по продажам новых автомобилей в еврейском государстве.

На втором месте по количеству автомашин в стране, согласно отчету ЦСБ, закрепились корейские бренды (13,7%), а третье удерживают немецкие марки (7,2%).

Автомобили в Израиле. Фото-иллюстрация: www.IsraPortal.com

Источник: Израильский портал

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