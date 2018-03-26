1 мая: что за праздник День труда и как его отмечают

День труда - праздник международный. Это событие также именуют Праздником Весны и Труда и Днем солидарности трудящихся, а отмечают его в большинстве стран (всего их более 140-ка) 1 мая либо каждый год в качестве даты празднования выбирается первый понедельник мая.

Первомай - праздник рабочих

Вождь Октябрьской революции 1917 года В.И.Ленин утверждал, что Первомай - праздник рабочих. По словам создателя первого в мире социалистического государства, в этот день представители рабочего класса отмечают пробуждение к свету и знанию, а также объединение в один братский союз, целю которого является борьба против всякого угнетения. Вот почему в СССР 1 мая праздновали с особенным политическим размахом.

1 мая в России

В Российской Федерации последних десятилетий 1 мая утратил политический характер советской эпохи, но масштабы празднования по-прежнему впечатляют, народ ведь никогда ни откажется от лишнего повода развлечься. Сегодня официальным названием 1 мая в России считается Праздник Весны и Труда.

Что за праздник День труда?

История Дня международной солидарности трудящихся тянется с середины XIX века. В 1856 году рабочие Австралии потребовали введения восьмичасового рабочего дня, чуть позже эту идею подхватили митингами и демонстрациями анархисты США и Канады, а уже 1 мая 1890 года День солидарности рабочих всего мира был объявлен Парижским конгрессом II Интернационала международным праздником.

После революции 1917-го большевики объявили 1 мая официальным праздником. В Советском Союзе этот день отмечался под названием День Интернационала, а в 1972 году его переименовали в Первое Мая - День международной солидарности трудящихся.

1 мая - выходной не везде

Большая часть стран в современном мире отмечает День труда в выходной или выходные дни, остальные празднуют 1 мая на заводах и фабриках, так сказать, в рабочей обстановке.

Источник: Израильский портал

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